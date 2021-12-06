Сенатор от Самарской области поделился впечатлениями о ХХ съезде партии «Единая Россия»

Участник ХХ Съезда партии «Единая Россия», сенатор от Самарской области поделился впечатлениями

Член Совета Федераций от Самарской области Андрей Кислов стал участником заключительного этапа ХХ Съезда партии «Единая Россия». Сенатор поделился впечатлениями и рассказал какие решения были приняты на съезде партии.

Одним из ключевых решений стало утверждение планов дальнейшей работы по реализации народной программы партии «Едина Россия». Программа была сформирована благодаря инициативам и предложениям многих россиян, в том числе более 200 тысяч жителей Самарской области.

- Каждый партийный кандидат выстраивал прямой диалог с людьми, что позволило сформировать комплексный план, который лег в основу программного документа. В народной программе учтены все мнения граждан: от модернизации здравоохранения и развития промышленности до повышения благосостояния и расширения социальных гарантий, - отметил Андрей Кислов.

В настоящее время реализация народной программы «Единой России» активно ведется. В Самарской области во время общественного обсуждения областного бюджета были учтены многие предложения и замечания местных жителей. Реализация народной программы будет вестись в непрерывном темпе, чтобы граждане ощутили результаты работы народных избранников.