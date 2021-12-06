В Самарской области 7 декабря 2021 года перекроют участок дороги на трассе М-5 Урал

Дорожники предупредили о временном ограничении движения

7 и 8 декабря 2021 года на трассе М-5 Урал вводятся временные ограничения для движения автотранспорта. Это связано с проведением монтажных работ по установке П-образных рамных металлических опор «РМП-22».

Как сообщают представители ФКУ «Поволжуправтодор», на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к городу Ульяновск) на участке км 305+000 - км 317+000, 7 декабря 2021 года с 13 до 16 часов будет временно ограничено движение автотранспорта. 8 декабря в это же время будет ограничено движение на участке км 305+400 М-5 «Урал».

Дорожники рекомендуют заранее планировать свой маршрут и по возможности искать пути объезда.