В Сызрани ночью 5 декабря 2021 года при пожаре в частном доме погиб 47-летний мужчина

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани на улице 1-я Гончарная ночью 5 декабря 2021 года произошел пожар в частном доме. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения.

Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В доме находился мужчина 47 лет. Спасти местного жителя не удалось, он погиб.

По данным МЧС, в Самарской области в период с 3 по 6 декабря 2021 года произошло 33 техногенных пожара, из которых 20 – в жилом секторе. В городах региона зарегистрировано 22 пожара, а в муниципальных районах было ликвидировано 11 возгораний.