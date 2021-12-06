Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 17:23

В Сызрани ночью 5 декабря 2021 года при пожаре в частном доме погиб 47-летний мужчина

Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Причина пожара - неосторожное обращение с огнем

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани на улице 1-я Гончарная ночью 5 декабря 2021 года произошел пожар в частном доме. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения.

Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В доме находился мужчина 47 лет. Спасти местного жителя не удалось, он погиб.

По данным МЧС, в Самарской области в период с 3 по 6 декабря 2021 года произошло 33 техногенных пожара, из которых 20 – в жилом секторе. В городах региона зарегистрировано 22 пожара, а в муниципальных районах было ликвидировано 11 возгораний.