В Самарской области в частном доме от отравления угарным газом погибли мужчина и женщина

Сейчас устанавливаются причины происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в селе Большая Глушица в одном из частных домов были найдены тела 38-летней женщины и 34-летнего мужчины. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, пара отравилась угарным газом.

ЧП произошло 3 декабря 2021 года. Мужчина и женщина находились в частном доме, когда произошла утечка газа. В настоящее время эксперты устанавливают причины происшествия и обстоятельства смерти местных жителей.

Спасатели напоминают жителям Самарской области о правилах соблюдения безопасной эксплуатации газового оборудования. Зачастую причиной утечки газа становится неисправность оборудования, поэтому необходимо вовремя проводить техническое обслуживание котлов и газовых плит.