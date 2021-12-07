В Самарской области в ближайшие дни ударят морозы до -16 градусов

Ближайшие две ночи будут особенно холодными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз погоды на ближайшие три дня 7-9 декабря 2021 года в Самарской области. По прогнозу, осадков не ожидается, на дорогах будет гололедица, а ночью 8 декабря температура опустится до -16 градусов.

Во вторник, 7 декабря 2021 года, в Самаре будет переменная облачность. В этот день синоптики не прогнозируют выпадение осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -5…-7 градусов, а в ночь на 8 декабря похолодает до -16.

Днем, 8 декабря, в Самарской области также будет без осадков. Температура воздуха составит 0…-5 градусов, а в ночь столбики термометров опустятся до -7. Синоптики предупреждают о гололедице и юго-восточном ветре до 12 м/с.

В четверг, 9 декабря, погода будет такая же как и днем ранее. Температура будет держаться в пределах 0…-5 градусов днем. Осадков в этот день не намечается, а ветер будет дуть со скоростью до 12 м/с.

Как сообщают синоптики, ближайшие две ночи будут особенно холодными. В дальнейшем антициклон ослабеет, местами по Самарской области пойдет снег, а температура повысится.