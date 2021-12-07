В Самаре пьяного водителя арестовали на 8 суток за то, что он привез в больницу своего ребенка и супругу

Водитель без прав сел за руль в нетрезвом виде. Фото: Ночной Патруль Самара

Активистам «Ночного Патруля» поступило сообщение, что к детской поликлинике № 1 в Приволжском районе Самары подъехал водитель с признаками алкогольного опьянения. Информацию передали инспекторам ДПС, которые дежурили поблизости.

Как выяснилось, мужчина привез свою супругу с ребенком в больницу на осмотр. Сотрудники ДПС задержали автомобиль, водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. При составлении административного протокола выяснилось, что самарец ранее был лишен водительских прав за оставление места ДТП.

Промышленный районный суд рассмотрел материалы дела и принял решение назначить задержанному административный арест на восемь суток.