В Самаре во время сделки по продаже дорогого телефона покупатель сбежал с похищенным товаром

Сейчас грабитель находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К полицейским обратился житель Самары, который заявил об ограблении. 21-летний парень решил продать мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей. Встреча с потенциальным покупателем произошла возле торгового центра в поселке Управленческий. Во время осмотра товара грабитель развернулся и убежал со смартфоном.

Как выяснилось, грабитель передвигался на автомобиле ВАЗ-2107. Полицейские разослали ориентировку по наружным постам наблюдения. Используя сведения базы данных ГИБДД по фиксации мест передвижения транспортного средства, инспекторы определили возможные места нахождения разыскиваемого автомобиля на маршруте патрулирования. Похожий автомобиль был замечен на АЗС в Исаклинском районе.

Сотрудники ДПС задержали водителя и пассажира отечественной легковушки и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 23-летний пассажир признался в преступлении. Он рассказал, что живет в Краснодарском крае, а в Самару приехал к родственникам. Желая улучшить свое материальное состояние, он решил открыто похитить сотовый телефон. Водитель автомобиля не знал о преступном умысле и лишь предоставлял услуги перевозки.

В настоящее время в отношении задержанного молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Похищенное имущество возвращено законному владельцу, а грабителя заключили под стражу.