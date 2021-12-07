Единственная в Поволжье резиденция Деда Мороза и Снегурочки откроется в селе Ширяево Самарской области

Дед Мороз ждет детей и их родителей к себе в гости. Фото: instagram.com/foxsisters_camp

В Самарской области с 18 декабря 2021 года откроется единственная в Поволжье резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Теперь, чтобы встретиться с новогодним волшебником, не нужно ехать в Великий Устюг, Дед Мороз ждет всех в гости на самарской земле.

В гостях у Деда Мороза вас ждет мини-квест, экскурсия по резиденции, игровой мастер-класс от сказочных Эльфов, чаепитие с самоваром и вкусняшками, фотозоны, подарок от Деда Мороза и герой-сюрприз, о котором вы узнаете, когда приедете в Ширяево.

Записаться на экскурсию можно в личных сообщениях (Директ) на официальной странице эко-отеля «Лисички-Сестрички». Представители компании ответят на все интересующие вопросы и расскажут о стоимости посещения резиденции Деда Мороза.