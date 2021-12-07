В Тольятти рецидивистка украла телефон в кафе у официанта

Преступница была найдена по записям с камер видеонаблюдения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тольятти обратился молодой человек, который работает официантов в одном из кафе в Центральном районе. Заявитель сообщил, что у него на рабочем месте украли мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

Полицейские опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что в заведение зашла женщина в медицинской маске, забрала со стола мобильный телефон и поспешно покинула кафе.

Полицейские разослали ориентировку с приметами злоумышленницы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность женщины и место ее нахождения. Ей оказалась 36-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась за имущественное преступление.

Женщину доставили в отдел полиции, где на опросе она полностью признала свою вину в совершении преступления. Рецидивистка рассказала, что сдала смартфон в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

В настоящее время в отношении преступницы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь воровке может грозить до двух лет лишения свободы.