Покровский собор, мавританский домик и еще пять достопримечательностей Самары получили свои аудиогиды

Осенью 2021 года информационные пюпитры были установлены рядом с малоизвестными старинными особняками и популярными местами отдыха горожан.

Новыми объектами, вошедшими в «Виртуальную прогулку», стали архитектурные памятники в центре города – особняк доктора Эрна, являющийся одним из старейших самарских зданий в стиле модерн, дом купеческой вдовы Ольги Серебренниковой в мавританском стиле, носящий народное название «восточная сказка» и доходный дом Андрея Субботина, выполненный в стиле неоготики. Эти здания были включены в виртуальный путеводитель по Самаре по итогам онлайн-голосования среди жителей города, которое было проведено минувшим летом.

Кроме того, в «Виртуальную прогулку» были добавлены Покровский собор, новый Дворец спорта, сквер Аксаковых и обновленная вертолетная площадка на Управленческом.

В настоящее время «Виртуальная прогулка по Самаре» насчитывает уже около 90 объектов. Рядом со всеми зданиями и достопримечательностями, вошедшими в проект, установлены информационные таблички, содержащие краткую информацию об объекте на двух языках и QR-код, перейдя по которому, можно прослушать аудиогид и посмотреть фотогалерею. По статистике МТС, самыми популярными достопримечательностями Самары летом 2021 года оказались скульптурная композиция «Бурлаки на Волге», памятники основателю Самары Григорию Засекину и герою фильма «Белое солнце пустыни» красноармейцу Сухову, а также католический костел на улице Фрунзе и недавно отреставрированное здание кухмистерской фон Вакано на Красноармейской.

Гости и жители Самарской области могут больше узнать об истории, культуре и природе региона с помощью четырех интерактивных гидов МТС: «Виртуальных прогулок» по Самаре, Тольятти и Сызрани, а также онлайн-путеводителя «Место силы. Самарская Лука».