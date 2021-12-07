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Общество7 декабря 2021 7:58

Политологи обсудили основные итоги перезагрузки «Единой России»

Двумя трендами партии стали обновление состава и открытость
Илона МАЙСКАЯ
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ЕР сохраняет монополию на то, чтобы быть партией президента России Владимира Путина

ЕР сохраняет монополию на то, чтобы быть партией президента России Владимира Путина

В понедельник, 6 декабря 2021 года, прошел круглый стол, посвященный перезагрузке «Единой России». Политологи обсудили основные этапы и итоги преображения партии.

По словам экспертов, ЕР сохраняет монополию на то, чтобы быть партией президента России Владимира Путина. Она выиграла на выборах в Госдуму благодаря обновлению состава и открытости. Кроме того, «Единая Россия» вернула взаимодействие регионов и партии — губернаторов стали избирать секретарями реготделений. Также единороссы запустили партийные проекты — инфраструктурные кредиты для субъектов РФ и социальную газификацию.

Помимо этого, в последнее время улучшилось взаимодействие партии и правительства. Основные направления народной программы, которую разработала ЕР, отражены в федеральном бюджете на 2022 год.

По словам председателя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, «Единой России» в ближайшие годы необходимо решить две задачи. Первая — это исполнение обещаний и реализация народной программы, а вторая — подтверждение электорального статуса партии и преодоление социально-экономических последствий пандемии.