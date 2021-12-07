Водитель ВАЗ-2107 погиб в ДТП с КамАЗом под Самарой

В страшной аварии пострадали еще три человека Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 6 декабря 2021 года, на 31 км 600 м трассы М-5 «Урал» в Волжском районе произошло смертельное ДТП. Там примерно в 17:00 столкнулись ВАЗ-2107 и КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 53-летний водитель легковушки. Он двигался со стороны поселка Просвет в направлении Самары. В пути автомобилист выехал на встречную полосу — маневр в данном месте был разрешен. В результате «семерка» залетела под грузовик.

Водитель ВАЗа не выжил. Он умер до приезда медиков. Также в аварии пострадали три его пассажира 32-х, 31-го и 23-х лет. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Проводится проверка.