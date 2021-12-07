Самарец убил знакомого, который застал его в постели с двумя женщинами

По версии следствия, ссора на почве ревности привела к убийству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Антон В. погиб вечером 25 мая после того, как застукал свою подругу в постели с другим. Мужчина устроил сцену ревности, за что получил 5 ножевых ранений, одно из которых оказалось смертельным.

- На самом деле, ничего между нами не было, - уверял позже следователей Алексей, которого задержали за убийство. – Сначала мы выпивали вчетвером: я, моя подруга Аделя. Антон и его Вика. Часа в четыре вечера Антон ушел за добавкой и пропал. Мы устали и прилегли на кровать втроем. Заснули. А тут приходит он, включает свет, начинает на меня кричать и бросаться с кулаками. Я испугался, нащупал рукой нож и ударил его несколько раз. Антон сразу успокоился и лег на кровать.

- Так и было, - подтвердила следователям Аделя. – Мы были сильно пьяны, спали. Проснулась я от ссоры: Антон кричал на Лешу, обзывал его по-всякому, завязалась драка. Антон ударил Лешу табуреткой, а тот его – ножом. Я крови испугалась и нож помыла. Зачем – не знаю, но точно не для того, чтобы улики уничтожить.

Отрицает факт измены и сама Вика, правда, момент убийства она проспала и пришла в себя, когда Антон был уже мертв. С испугу попыталась сделать ему искусственное дыхание, но все было зря.

- Подозреваемый вину признал, в ходе следствия написал явку с повинной, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Красноглинского района. – Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Санкции статьи - от 6 до 15 лет лишения свободы, сейчас в этом деле разбирается суд.