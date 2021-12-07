Самарцы могут проверить уровень своих финансовых знаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев приглашают сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности. Проверить свои знания и навыки в финансовых вопросах и получить индивидуальные рекомендации можно до 16 декабря. Проверку знаний организовал Центробанк совместно с Агентством стратегических инициатив.

По словам организаторов, участие в зачете позволит самарцам не только обнаружить существующие пробелы в своих финансовых знаниях, но и сразу же получить подсказки.

- Наша цель – чтобы люди могли в полной мере пользоваться всеми преимуществами цифровизации в финансовой сфере, но в то же время не становились легкой добычей кибермошенников и нечестных продавцов и не попадали впросак при первых шагах на фондовом рынке, —пояснил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Зачет имеет два уровня сложности – для тех, кто только начинает разбираться в финансовых вопросах, и для тех, кто уже имеет некоторый опыт. В каждом уровне 30 вопросов. Достаточно ответить на 20 – и получить именной сертификат. Вопросы зачета затрагивают темы инвестирования, защиты от мошенников, платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Предприниматели также смогут ответить на вопросы об инструментах финансирования и мерах господдержки.

- Важно, что каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неправильные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам, объяснили в Центробанке.

Для участия требуется зарегистрироваться.