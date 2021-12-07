«Акрон» объявил о расторжении контракта с тренерским штабом

Тренерский штаб Владимира Жапалэу (на фото) и Игоря Пикущака руководил «Акроном» с октября прошлого года. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» объявил о том, что Владимир Жапалэу, Игорь Пикущак и Константин Синеоков покинули футбольный клуб. Контракт с главным тренером и его помощниками расторгли по обоюдному согласию сторон.

- ФК «Акрон» благодарит тренеров за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

Напомним, тренерский штаб Владимира Жапалэу и Игоря Пикущака руководил «Акроном» с октября прошлого года. В прошлом сезоне тольяттинцы заняли 17 место в ФНЛ.

В этом сезоне после 25 туров Футбольной национальной лиги «Акрон» идет на восьмом месте.