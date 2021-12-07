В Самаре для продления трамвайной ветки до Мехзавода, «Новой Самары» и «Кошелева» хотят привлечь частного инвестора

В Самаре нашли средства на строительства трамвайных путей до "Кошелева" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трамвайную ветку до Крутых Ключей будут продлевать частные инвесторы. Об этом сообщил председатель городской думы Самары Алексей Дегтев в эфире ГТРК «Самара».

По словам чиновника, застройщики уже согласились пролонгировать трамвайные маршруты до отдаленных районов Самары. Сейчас трамваи уже ходят на стадиона «Солидарность Самара Арена», планируется продлить ветку до микрорайона Крутые Ключи через Мехзавод и «Новую Самару».

О проекте заговорили еще в 2018 году, когда трамвайную ветку довели до стадиона к чемпионату мира по футболу. Ранее сообщалось, что для строительства потребуется делать запрос в федеральную казну, но сейчас средства готовы выделить инвесторы.