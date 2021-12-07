Оперштаб разрешил работу уличных катков и горок в Самарской области

Массового скопления людей на катках и горках быть не должно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор одобрил работу спортивных сооружений на открытых площадках в Самарской области. Речь идет о катках, горках и других зимних забавах. Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря 2021 года, на очередном заседании оперштаба.

Катки и горки смогут работать, но при соблюдении некоторых ограничений. Организаторы не должны будут допускать массового скопления людей, регулярно проводить дезинфекцию и отслеживать, чтобы посетители придерживались социальной дистанции в пунктах проката и в раздевалках.

Напомним, власти региона решили смягчить и другое коронавирусное ограничение. Кинозалам и театрам разрешили увеличить загрузку до 70%. При этом зрителей по-прежнему будут пускать по QR-коду о вакцинации, справке о перенесенном COVID-19 или по отрицательному ПЦР-тесту.