Самарский школьник стал участником нефтяной смены в «Сириусе»

«Сириус» помог Даниилу Юманову определиться с будущей профессией. Фото: АО «КНПЗ»

Попасть в инновационный лицей «Сириус», созданный образовательным фондом «Талант и успех» – мечта всех одаренных школьников. За право пройти образовательную смену в лицее боролись почти 1000 учеников «Роснефть-классов» из разных регионов страны, в том числе, ученик «Роснефть-класса» самарской школы №129 Даниил Юманов. Дистанционный отборочный тур состоял из нескольких модулей: основы нефтегазового дела, IT-технологии для нефтяной отрасли, графическое проектирование, инжиниринг, робототехника. Даниил, выдержав все испытания, получил возможность пройти очную корпоративную программу в Сочи. В течение девяти дней под руководством экспертов-педагогов он вместе с другими технарями-вундеркиндами работал над проектами дополненной реальности, учился основам цифрового проектирования.

– Интересно было на каждом этапе, – делится впечатлениями Даниил. –Я не только получил полезный опыт, но и переосмыслил свои планы на будущее: после школы пойду учиться не инженера-технолога, как хотел раньше, а на программиста. Это мое!