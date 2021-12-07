В Тольятти Datsun зажало между опорой и забором после ДТП

Передняя часть иномарки повисла в воздухе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 6 декабря 2021 года, на улице Маршала Жукова в Тольятти произошло необычное ДТП. Там легковушка застряла между забором и световой опорой. В ГУ МВД по Самарской области рассказали, как это произошло.

По данным полицейских, около 8:00 на улице Маршала Жукова столкнулись «Лада Гранта» и Datsun on-DO. По предварительной версии, аварию спровоцировал 33-летний водитель отечественной легковушки. Мужчина при перестроении вправо не пропустил иномарку. В результате та вылетела с дороги и оказалась между забором и опорой. При этом передняя часть машины повисла в воздухе.

ДТП не обошлось без пострадавших. Травмы получил 11-летний пассажир Datsun on-DO. Медики осмотрели мальчика и назначили ему амбулаторное лечение.

Полицейские сейчас проводят проверку по данному происшествию.