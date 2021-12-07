Дмитрий Азаров поблагодарил добровольцев Самарской области за их нелегкий труд

Форум добровольцев Самарской области традиционно приурочен к Международному дню добровольца

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт юбилейному XX форуму добровольцев. Он отметил вклад волонтерского движения в развитие региона и вручил почетные награды.

Сейчас в волонтерском движении Самарской области задействовано более 150 тысяч человек. Отметим, что губерния на протяжении 4 лет входит в пятерку регионов России, которые одерживают победу в конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Кроме того, в губернии действует многофункциональный ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Также с начала пандемии коронавируса в Самаре был создан штаб волонтерского движения «МыВместе».

- Я хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы делаете для всех нас, жителей Самарской области. Не всегда вы слышите эти слова благодарности. К вам обращаются люди, когда приходит беда, когда нужна помощь. А когда налаживается все, не всегда люди успевают сказать спасибо! – сказал Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, на примере волонтеров люди все больше задумываются о том, что нужны друг другу, а объединив усилия, смогут решить вопросы любой сложности.

В ближайшее время самарское добровольческое движение ждет два масштабных мероприятия. С 14 по 18 декабря в Самаре состоится международный форум «Волонтеры Победы». А весной следующего года регион примет ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Сегодня в рамках форума добровольчества был дан старт набору волонтеров на это знаковое событие.