Мэрию Тольятти через суд обязали убрать две несанкционированные свалки

Свалки необходимо ликвидировать в течение 6 месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 6 декабря 2021 года, Центральный районный суд Тольятти вынес решение по иску прокурора к городской мэрии. Суд обязал чиновников убрать две несанкционированные свалки общей площадью 14 тысяч кв. м. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Одна мусорная площадка находится в районе дома № 30 на улице Ботанической, а вторая — у здания № 19а на улице Воскресенской. Эти территории завалены стеклянной и пластиковой тарой.

— Администрация Тольятти внесла данные свалки в реестр мест несанкционированного размещения отходов еще в ноябре 2020 года. При этом никакие меры по их ликвидации приняты не были. Это послужило основанием для обращения в суд, — сообщили в прокуратуре.

Служители Фемиды встали на сторону надзорного ведомства. Они обязали администрацию Тольятти убрать свалки в течение 6 месяца. Пока решение в законную силу не вступило.