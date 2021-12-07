В мэрии рассказали, где дешевле купить продукты в Самаре 7 декабря 2021 года

Составлен список мест с самыми низкими ценами на продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары представили список мест, где можно купить самые дешевые товары первой необходимости. Мониторинг цен на продукты — хлебобулочные изделия, «борщевой набор», овощи — за 7 декабря 2021 года представлен на сайте городской администрации.

Так, самую дешевую баранину (340 руб./кг) и сливочное масло (360 руб./кг) можно приобрести на Губернском рынке. Самые низкие цены на говядину (300 руб./кг), гречневую крупу и рис (по 50 руб./кг) можно встретить на Троицком рынке.

В «Магните» в Куйбышевском районе продают недорогое молоко (32,43 руб.), мороженую рыбу (112,5 руб./кг), охлажденные куры (155,99 руб./кг) и яблоки (47,99 руб./кг). А в «Перекрестке», что в Красноглинском районе, можно найти самую дешевую вермишель (39,75 руб./кг), ржаной хлеб (33,16 руб.) и яйца (61,9 руб.).