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Общество7 декабря 2021 13:30

В мэрии рассказали, где дешевле купить продукты в Самаре 7 декабря 2021 года

Новый мониторинг цен на товары первой необходимости
Анастасия ФИЛАТОВА
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Составлен список мест с самыми низкими ценами на продукты

Составлен список мест с самыми низкими ценами на продукты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары представили список мест, где можно купить самые дешевые товары первой необходимости. Мониторинг цен на продукты — хлебобулочные изделия, «борщевой набор», овощи — за 7 декабря 2021 года представлен на сайте городской администрации.

Так, самую дешевую баранину (340 руб./кг) и сливочное масло (360 руб./кг) можно приобрести на Губернском рынке. Самые низкие цены на говядину (300 руб./кг), гречневую крупу и рис (по 50 руб./кг) можно встретить на Троицком рынке.

В «Магните» в Куйбышевском районе продают недорогое молоко (32,43 руб.), мороженую рыбу (112,5 руб./кг), охлажденные куры (155,99 руб./кг) и яблоки (47,99 руб./кг). А в «Перекрестке», что в Красноглинском районе, можно найти самую дешевую вермишель (39,75 руб./кг), ржаной хлеб (33,16 руб.) и яйца (61,9 руб.).