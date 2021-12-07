Политолог Дарья Кислицына оценила выступление Дмитрия Азарова в ООН

Дмитрий Азаров на площадке ООН рассказал о перспективах региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, политолог Дарья Кислицына высказалось о развитии Самарской области и целях руководства региона.

На площадке ООН в Женеве состоялась презентация Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров в формате видеоконференции рассказал о перспективах региона и реализуемых проектах международного масштаба.

Как отметила, политолог Дарья Кислицына, участие Самарской области во встрече с представителями ООН говорит о масштабности целей руководства области.

- Это, на мой взгляд, говорит о статусе региона с точки зрения его социально-экономического развития и ориентации на глобальную повестку, связанную с развитием и будущим, - сказала Дарья Кислицына.

Эксперт отметила, что сама бывала в Самарской области и отметила динамику развития. «У вас очень разнопланово, интересно, очень много на улице счастливых людей. Это означает, что есть все возможности для комфортной жизни и самореализации», - сказала политолог.