Суд обязал ликвидировать две крупные несанкционированные свалки в Тольятти

Суд обязал мэрию ликвидировать незаконные свалки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти суд обязал ликвидировать две крупные несанкционированные свалки, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Прокуратура ранее выявила незаконные свалки на улицах Ботанической и Воскресенской. На свалках складировали стеклянную и пластиковую тару, каждая из свалок занимала по 7 тысяч квадратных метров.
Еще в ноябре прошлого года свалки внесли в реестр мест несанкционированного размещения отходов, однако, их так и не ликвидировали.
Прокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать свалки, отметив, что они могут стать причиной возникновения эпидемий.
Суд объявил, что свалки должны быть ликвидированы в ближайшие шесть месяцев.