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Общество7 декабря 2021 16:10

Суд обязал ликвидировать две крупные несанкционированные свалки в Тольятти

Каждая из свалок занимает по 7 тысяч квадратных метров
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Суд обязал мэрию ликвидировать незаконные свалки

Суд обязал мэрию ликвидировать незаконные свалки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд обязал ликвидировать две крупные несанкционированные свалки, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура ранее выявила незаконные свалки на улицах Ботанической и Воскресенской. На свалках складировали стеклянную и пластиковую тару, каждая из свалок занимала по 7 тысяч квадратных метров.

Еще в ноябре прошлого года свалки внесли в реестр мест несанкционированного размещения отходов, однако, их так и не ликвидировали.

Прокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать свалки, отметив, что они могут стать причиной возникновения эпидемий.

Суд объявил, что свалки должны быть ликвидированы в ближайшие шесть месяцев.