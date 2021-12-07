Суд обязал ликвидировать две крупные несанкционированные свалки в Тольятти

Суд обязал мэрию ликвидировать незаконные свалки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд обязал ликвидировать две крупные несанкционированные свалки, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура ранее выявила незаконные свалки на улицах Ботанической и Воскресенской. На свалках складировали стеклянную и пластиковую тару, каждая из свалок занимала по 7 тысяч квадратных метров.

Еще в ноябре прошлого года свалки внесли в реестр мест несанкционированного размещения отходов, однако, их так и не ликвидировали.

Прокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать свалки, отметив, что они могут стать причиной возникновения эпидемий.

Суд объявил, что свалки должны быть ликвидированы в ближайшие шесть месяцев.