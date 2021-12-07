Дмитрий Азаров обсудил перспективы сотрудничества Самарской области с ООН

В ООН обсудили перспективы сотрудничества с Самарской областью

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил перспективы сотрудничества региона с ООН во время рабочей встречи с постоянным представителем РФ при Отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадием Гатиловым. Обсуждением происходило в формате видеоконференции.

Ранее прошла презентация Самарской области на площадке ООН, во время которой представили достижения и перспективы региона.

- Самарская область - в передовиках, у вас есть серьезные перспективы. Вчера состоялись полезные встречи в ООН, в Европейской экономической комиссии ООН, на которых были намечены направления возможного сотрудничества между ООН и Самарской областью, - сказал Геннадий Гатилов.

Представители Европейской экономической комиссии ООН и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) предложили Самарской области принять участие в Форуме по устойчивому развитию, который пройдет весной следующего года.

Дмитрий Азаров отметил, что форум является хорошей возможностью не только продемонстрировать достижения региона, но и изучить успешные проекты других стран и территорий.