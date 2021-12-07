Выставка, посвященная Константину Головкину, откроется в Самаре для посетителей 10 декабря 2021

В Самарском художественном музее представят работы Головкина

В Самарском художественном музее 10 декабря откроется выставка в честь известного самарца, жившего на рубеже XIX и XX веков, Константина Головкина.

Головкин был основателем коллекции художественного музея, запомнился как неординарная личность, отличался разносторонними интересами, что и отражает выставка.

Головкин был известен и как художник. «След какой-то надо оставить», - говорил Головкин одному из самарских художников. Он исследовал левый берег Волги, рисовал город с противоположной стороны реки. На выставке будет представлена живопись и графика художника.

Ранее в Самаре определились с местом и датой установки памятнику Головкину.

Выставка продлится до 30 января.