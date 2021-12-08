Самару утром 8 декабря 2021 года заволокло туманом

Белая дымка скрыла все здания в Самаре Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Утром в среду, 8 декабря 2021 года, Самару накрыл туман. Улицы города заволокло белой дымкой. Из-за этого стало казаться, что все здания внезапно исчезли.

По данным Приволжского УГМС, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Из-за тумана видимость на дорогах снизилась до 500 метров и менее. К тому же возможен гололед. По прогнозам синоптиков, он сохранится до конца дня.

Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. При этом ощутимо будет дуть юго-восточный ветер. Его скорость составит 9-14 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -5…0 °C.

В ГУ МЧС по Самарской области просят жителей быть осторожнее и внимательнее. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД, не превышать скорость и не совершать опасные маневры.