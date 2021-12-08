Сотрудники таможни не дали иностранцу вывезти из Самары более 20 тысяч долларов США

Пассажир авиарейса забыл заполнить декларацию на иностранную валюту / Фото: Самарская таможня

Сотрудники таможни задержали в аэропорту Курумоч иностранца. Дело в том, что у пассажира Самара — Ташкент нашли 20 440 долларов США. Мужчина должен был задекларировать такую большую сумму денег, но не сделал этого.

По словам иностранца, он не знал, что при перевозке наличных, чья общая сумма превышает 10 тысяч долларов США, необходимо заполнять таможенную декларацию. На мужчину завели дело по статье 16.4 КоАП РФ. Часть денег — 10 400 долларов — у него изъяли.

— Чаще всего иностранные граждане везут крупные суммы денег наличными, возвращаясь с заработков. Нередко они забывают о требованиях таможенного законодательства. Только за ноябрь 2021 года сумма изъятой валюты превысила 1 млн рублей, — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов.

По данным Самарской таможни, за этот год было возбуждено 22 дела из-за незадекларированной валюты. Только в ноябре сотрудники ведомства выявили 6 подобных нарушений.