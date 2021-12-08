Квартиру, машину и сертификаты разыграют среди вакцинированных самарцев 8 декабря 2021 года

У привитых жителей региона есть шанс выиграть ценные призы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди жителей Самарской области, которые сделали прививку от коронавируса, вновь разыграют призы. Второй розыгрыш викторины «Вакцинация — это жизнь» состоится в среду, 8 декабря 2021 года, в 13:00. Результаты можно будет узнать на сайте «Карта жителя Самарской области» или по телефону горячей линии 8-800-511-63-03.

В числе подарков — квартира, автомобиль и тысяча подарочных сертификатов номиналом 4 000 рублей. Розыгрыш пройдет с помощью уникальной программы — «Цифровой барабан». Напомним, в первом этапе викторины приняли участие 183 002 человека. Квартира досталась пенсионеру из Тольятти, машина — жительнице села Обшаровка, еще тысяча самарцев получили подарочные сертификаты. Среди них в основном жители Самары, Тольятти, Сызрани, Волжского и Красноярского районов.

Принять участие в викторине могут жители Самарской области, которые прошли вакцинацию против COVID-19 с 24 сентября 2020-го по 20 декабря 2021 года. Им необходимо заполнить заявку. А вот тем, кто поставил прививку с 15 ноября по 20 декабря 2021 года, ничего делать не придется. Они автоматически попадут в списки участников.

Отметим, у того, кто ничего не выиграет 8 декабря, еще есть шанс. Третий розыгрыш викторины состоится 22 декабря 2021 года.