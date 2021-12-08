Взносы на капремонт домов вырастут в Самарской области в 2022 году

Минимальный размер взноса на капремонт увеличится в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вырастут взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Правительство региона во вторник, 7 декабря, опубликовало постановление об утверждении новых тарифов на 2022 год.

— Минимальный размер взноса на капремонт для домов до 5 этажей включительно установить в 7,27 рубля, для домов в 6 этажей и выше — 8,36 рубля в расчете на 1 кв. м, — говорится в документе, опубликованном на сайте областного кабмина.

Напомним, сейчас минимальный размер взноса на капремонт примерно на один рубль ниже. Для многоквартирных домов до 5 этажей он составляет 6,63 рубля за 1 кв. м, а для многоквартирных домов в 6 этажей и выше — 7,63 рубля за 1 кв. м.