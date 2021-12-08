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Общество8 декабря 2021 8:16

Самарское УФАС оштрафовало мусорного регоператора на полмиллиона рублей

Ведомство выявило нарушение антимонопольного законодательства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Регоператору придется заплатить крупный штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Регоператору придется заплатить крупный штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области привлекли к ответственности регоператора по обращению с ТКО — ООО «ЭкоСтройРесурс». По данным ФАС, компания нарушила антимонопольное законодательство — злоупотребила доминирующим положением.

Ранее в надзорное ведомство обратился один из предпринимателей. Он рассказал, что в феврале 2020 года направил регоператору заявку на заключение договора на оказание услуг по вывозу мусора. Тот, в свою очередь, подготовил проект документа, однако некоторые пункты в нем не соответствовали форме типового договора.

— Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что общество навязывало предпринимателю невыгодные условия. Тем самым оно злоупотребляло своим доминирующим положением на товарном рынке, — говорится в сообщении регионального УФАС.

В отношении регоператора возбудили дело по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в 562,5 тысяч рублей. Также компанию обязали устранить выявленные нарушения.

— Самарское УФАС приняло решение о наложении штрафа вопреки позиции Арбитражного суда Поволжского округа. Суд пришел к выводу, что в действиях регоператора отсутствует злоупотребление доминирующим положением. Более того, связь между действиями регоператора и возможным неблагоприятным исходом для предпринимателя тоже отсутствует. В материалах дела отсутствуют доказательства совершения противоправных действий. В настоящее время решение Самарского УФАС России от 3 августа 2021 года и постановление от 1 декабря 2021 года обжалуются в Арбитражном суде Самарской области, — сообщили «КП-Самара» в компании «ЭкоСтройРесурс».