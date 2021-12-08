Более 300 патронов и 83 ствола изъяли полицейские у самарцев за пять дней

С 29 ноября по 3 декабря полицейские проверили 2200 владельцев гражданского оружия Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские за пять дней изъяли у жителей Самарской области целый арсенал оружия и боеприпасов. Специальная операция прошла в губернии с 29 ноября по 3 декабря 2021 года.

— Сотрудники полиции проверили более 2 200 владельцев гражданского оружия. На нарушителей правил хранения составлены 70 протоколов. Из незаконного оборота изъяты 83 единицы оружия (58 из них — гладкоствольное огнестрельное) и более 300 патронов, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Всего правоохранители выявили 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Одно из них произошло в Самаре. 19-летний парень украл из дома на Московском шоссе ружье ИЖ-27Е, боеприпасы к нему и разрешение на хранение и ношение оружия. Зачем молодому человеку понадобилось оружие, история умалчивает. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас самарец находится под стражей. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.