В самарские больницы поступили 480 кислородных концентраторов для лечения COVID-пациентов

Аппараты предназначены для проведения кислородотерапии больным с КВИ

В больницы Самарской области, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, поступили 480 кислородных концентраторов. Их получили медучреждения Самары, Тольятти, Ставропольского, Пестравского, Богатовского, Красноармейского и Большеглушицкого районов. Новое оборудование закупили на средства регионального бюджета.

Концентраторы необходимы для проведения кислородотерапии. Они предназначены для лечения среднетяжелых больных. Аппараты вырабатывают кислород из воздуха, а затем подают его пациенту в виде насыщенной дыхательной смеси. Благодаря поступлению нового оборудования больницы смогли повысить качество кислородотерапии. Отметим, что концентраторы мобильны, они не привязаны к палате. Их можно перемещать.

Напомним, всего в 2021 году в медучреждения региона поступило 560 различных аппаратов. Их получили 18 больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом. Новое оборудование позволило повысить своевременность и качество медпомощи. Это является одним из основных направлений стратегии лидерства Самарской области. Ее разработали по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и при участии жителей.