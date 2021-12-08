В Самаре мужчина вышел из окна и попал под уголовную статью

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре росгвардейцы поймали воришек прямо на месте преступления. Двое мужчин пытались вынести из здания на улице Льва Толстого три монитора и электроинструменты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Правоохранители патрулировали район, когда им поступило сообщение о происшествии. Прибыв на место, они увидели выходящего из окна одноэтажного здания мужчину. Он не смог дать внятный ответ на вопрос, что делал в помещении. Его задержали.

Также выяснилось, что в доме находится сообщник преступника. В ходе переговоров росгвардейцам удалось убедить его добровольно сдаться. После этого стражи порядка осмотрели прилегающую к зданию территорию и нашли похищенное имущество - три монитора и электроинструменты.

Размер ущерба, нанесенного подозреваемыми, оценивается примерно в 55 тысяч рублей. Ранее судимых мужчин передали для разбирательства сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.