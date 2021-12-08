Звукорежиссер радио "КП-Самара" стал победителем XIII ежегодного конкурса "Энергия воды"

Звукорежиссер радио “КП- Самара” Дмитрий Дмитриев Фото: Из личного архива

Технический директор и звукорежиссер радио “КП-Самара” Дмитрий Дмитриев занял первое место конкурса в номинации “Лучший автор”, подготовив масштабный радио проект “День энергетика”, который включал в себя большую серию познавательных программ о Жигулевской ГЭС и интервью с работниками и ветеранами гидроэлектростанции.

- Подготовить такой объем радиопрограмм и подкастов было не самой простой, но действительно интересной и увлекательной задачей, с которой мы вместе с журналистами справились. По сути, мы создали многочасовой радиоэфир, который хоть и был объединен одной темой энергетики, но был интересен как специалистам, так и тем, кто далек от инженерных специальностей, - рассказывает Дмитрий Дмитриев

- Признаюсь, я не слишком хорошо разбираюсь в энергетике, но программы проекта “День энергетика” слушала с удовольствием и признаюсь, открыла для себя, что мы не знаем очень многого о, отрасли, от которой зависит цивилизация! - говорит Ольга Афанасьева, главный редактор “Комсомольской правды - Самара”, - Наши радийщики смогли простым языком и очень увлекательно рассказать об истории станции и том, как это все работает.

«Энергия воды» - ежегодный конкурс на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы развития возобновляемых источников энергии в России, энергетики Дальнего Востока и деятельности РусГидро.

Участие в конкурсе приняли 77 журналистов из разных регионов России, они прислали порядка 270 работ.