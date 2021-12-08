Самарская ракета «Союз» доставит на МКС миллиардера из Японии

Успешный старт ракеты обеспечили двигатели, произведенные "ОДК-Кузнецов"

Утром в среду, 8 декабря 2021 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20». На его борту находится экипаж 20-й экспедиции на МКС, в который вошли туристы из Японии.

— Успешный старт обеспечили двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов». Они отработали без замечаний, — сообщили в пресс-службе самарского предприятия.

Причаливание «Союза МС-20» к модулю «Поиск» запланировано на 16:41 по московскому времени. Отметим, в основной экипаж пилотируемого корабля вошли командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и космические туристы: президент корпорации «Старт Тудей», японский миллиардер Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Планируется, что они проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю 20 декабря 2021 года.