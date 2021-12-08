В Самарской области 8 декабря 2021 года коронавирус выявили у 752 человек

В регионе второй день подряд выявляют меньше 800 больных за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. По данным на среду, 8 декабря 2021 года, суточный прирост COVID-пациентов составил 752 человека. Это немного меньше, чем накануне. Всего с начала пандемии в регионе выявили уже 186 696 случаев заражения.

За минувшие сутки выписались с больничного 687 жителей Самарской области. Общее число тех, кто смог побороть коронавирус, теперь составляет 136 063.

Растет и число смертельных случаев. Умерли еще 35 пациентов с COVID-19. За все время в регионе скончались 5 767 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Отметим, Самарская область 8 декабря 2021 года находится на 5 месте в стране по суточному приросту больных. Ее опережают Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Красноярский край. По числу выздоровевших регион занимает 12 позицию, а по количеству смертей — 9-ю.