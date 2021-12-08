Тольяттинские полицейские разыскивают мошенника, который обирает женщин под предлогом знакомств

В полицию девушка обратилась лишь через месяц после того, как отдала деньги аферисту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летняя Алина (имена героев изменены) недавно вынуждена была обратиться в полицию: новый ухажер, который казался таким перспективным, занял денег в долг и был таков.

- Девушка начала переписываться с ним в соцсетях в группе для знакомств, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Она ничего по сути о нем не знала, ведь страничка, с которой велась переписка – фейковая. Но, когда он попросил у нее денег в долг, она не побоялась перевести ему через приложение 12400 рублей.

Примерно месяц ухажер «кормил завтраками» свою знакомую, потом перестал выходить на связь и исчез из соцсетей. После этого, потеряв всякую надежду, она обратилась за помощью к силовикам.

После проведения проверки в полиции уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Подозреваемых в нем пока нет.