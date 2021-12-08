В Кинеле мать отбила спящего сына от «сотрудницы водоканала» с ножом

Жительницу Кинеля задержали за попытку убийства 61-летнего мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 7 декабря 2021 года, в одном из домов Кинеля едва не произошло убийство. Женщина под видом сотрудницы водоканала проникла в квартиру местного жителя и попыталась зарезать его ножом. Мужчину отбила от нападавшей престарелая мать.

— Подозреваемая — 52-летняя местная жительница — была убеждена, что 61-летний мужчина принимал участие в совершении противоправных действий в отношении нее. Эта информация стала мотивом для преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, жительница Кинеля, зайдя в квартиру, направилась на кухню, где спал ее «обидчик». Она достала из сумки нож и несколько раз ударила мужчину. На тот момент в квартире находилась его престарелая мать. Она не дала нападавшей убить сына.

Пострадавшего увезли в больницу, где медики оказали ему всю необходимую помощь. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Скоро ей изберут меру пресечения. По предварительным данным, сведения, из-за которых жительница Кинеля решилась на преступление, не подтвердились.