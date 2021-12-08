В Самарской области TikTok попал в тройку самых популярных соцсетей

Самарцы активно пользуются социальными сетями Фото: Shutterstock

TikTok пользуется все большей популярностью у жителей Самарской области. Он поднялся на третье место в списке самых любимых соцсетей у жителей региона. Позади в этот раз остались Одноклассники и Facebook. Первое место занимают ВКонтакте и Instagram. К таким выводам пришли аналитики МегаФона.

Как выяснили исследователи, за год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях вырос почти в полтора раза. На долю ВКонтакте приходится 34% трафика, потребляемого самарцами в социальных сетях, у Instagram и TikTok этот показатель 28% и 24% соответственно.

У TikTok в 2021 году самый высокий показатель прироста. Мобильный трафик у этой платформы увеличился более чем в два раза. Эксперты считают, что это связано с общим трендом - растет популярность коротких видео. В Instagram та же история - после запуска раздела коротких видео Reels трафик там вырос на 53%.

По подсчетам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, ВКонтакте - 107 Мб, для TikTok этот показатель составляет 225 Мб.

Самая активная аудитория в нашей стране у ВКонтакте – ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. У Instagram аудитория оценивается в 60%, у TikTok– 35%.