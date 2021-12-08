Гандболистки тольяттинский «Лады» помогают сборной России на чемпионате мира в Испании

Гандболистки из Тольятти помогают сборной России Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сразу четыре гандболистки тольяттинской «Лады», спонсором которой выступает «Татнефть», а партнером предприятие «Тольяттиукаучук», помогают сборной России на чемпионате мира в Испании. Речь идет о Валерии Кирдяшевой, Веронике Никитиной, Ольге Фоминой и Ольге Щербак.

Пока в активе у россиянок три победы в трех играх. В первом поединке 3 декабря они одолели соперниц из Камеруна со счетом 40:18. 5 числа наши девушки были сильнее Польши — 26:23. Еще через два дня Россия победила Сербию — 32:22. Завершится ЧМ-2021 19 декабря.

Кроме того, из стана «Лады» поступила еще одна новость. В штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене прошла жеребьевка группового этапа EHF European League сезона 2021/2022 гг., по итогам которой тольяттинцы попали в группу С. Там их соперниками будут румынский клуб «Мэгура», датский «Хернинг-Икаст» и норвежский «Сторхамар».

Стартовый тур зимней стадии второго по рангу еврокубка пройдет уже в следующем году — 8-9 января. Финиш этого этапа назначен на 19-20 февраля. В конце марта и начале апреля состоятся игры 1/4 финала. На 14 и 15 мая 2022 года запланирован финал четырех.

В Тольятти первая игра с «Хернинг-Икаст» состоится 9 января — в 17:00. Сейчас же «Лада» находится на сборах в Сочи. Перед Новым годом команду ждут выступление на товарищеском турнире Zvezda Handball Cup в Звенигороде (17-19 декабря) и две официальные игры — дома с ЦСКА в рамках чемпионата России (23 декабря) и в гостях с «Ростов-Доном» в четвертьфинале кубка страны (28 декабря).