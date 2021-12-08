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Общество8 декабря 2021 11:52

В Самаре стартовал итоговый «Форум без границ»

Мероприятие проходит в региональном центре «Мой бизнес»
Максим ВЕБЕР
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Для предпринимателей подводят итоги года

Для предпринимателей подводят итоги года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 декабря стартовала работа «Форума без границ» на площадке регионального центра «Мой бизнес». Организатором мероприятия выступает региональное Минэкономразвития.

Было подано более 1000 заявок на участие, а 350 предпринимателей со всей Самарской области приняли участие только в рамках первого дня форума. В течение недели участники будут подводить итоги прошедшего года, а также обсуждать планы и прогнозы на 2022 год.

— Мы традиционно проводим форум в декабре, чтобы подвести итоги уходящего и предложить план развития на год будущий, — говорит министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. — Сейчас мы проводим мероприятие сразу в 6 городах региона.

Зарегистрироваться на участие в форуме Самарские предприниматели могут по ссылке.