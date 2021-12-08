В Самаре ученики 5-9 классов стали чаще болеть ОРВИ и коронавирусом

Сейчас занятия в школах из-за болезни не посещают 13 586 детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом среди учеников 5-9 классов. За неделю число детей, подхвативших инфекцию, увеличилось на 63%. Об этом стало известно на заседании городского оперштаба 7 декабря.

— Рост заболеваемости среди детей 5-9 классов связан с тем, что две недели назад дети перешли с дистанционного на очное обучение, — отметил и.о. главы департамента образования Самары Илья Осипов.

Сейчас занятия в школах из-за болезни не посещают 13 586 человек. Это 11,1% от общего числа. Большинство детей (13 433) подхватили ОРВИ, еще 153 ребенка подкосил коронавирус.

На карантин закрыт 261 класс: 173 — из-за ОРВИ и 88 — из-за COVID-19. Тех, кто в них учится, перевели на дистанционку.

В детские сады на данный момент не ходят 4 935 малышей. На карантин закрыты 17 групп.

Добавим, на больничном находятся 937 работников сферы образования. У 77 из них выявили коронавирус.