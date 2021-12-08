До конца 2021 года весь общественный транспорт Самары оснастят рециркуляторами воздуха

В общественном транспорте продолжают устанавливать системы очистки воздуха

Администрация Самары продолжает бороться с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, обрабатываются подвижный состав и подъезды многоквартирных домов, а также устанавливаются рециркуляторы воздуха в салонах.

Как сообщил глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин на совещании городского оперативного штаба, до конца 2021 года весь подвижный состав общественного транспорта будет оснащен системами дезинфекции воздуха.

- К концу месяца все городские автобусы, трамваи и троллейбусы будут снабжены системой очистки, - сообщил Сергей Маркин.

Напомним, обеззараживание воздуха происходит с помощью установленной внутри устройства ультрафиолетовой лампы. Излучение разрушает ДНК микроорганизмов, которые лишаются возможности размножаться и утрачивают активность. При этом аппараты безопасны для пассажиров.