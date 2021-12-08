В Самаре нашли пропавшего две недели назад 17-летнего подростка

Полицейские и волонтеры искали парня с 25 ноября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 8 декабря 2021 года, благополучно завершились поиски 17-летнего подростка. Парня нашли через две недели после исчезновения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, молодой человек пропал ночью 25 ноября. Он самовольно ушел из центра социального обслуживания населения «Янтарь» в Сергиевском районе. Полицейские проделали большую работу, чтобы найти парня. Они проверили дворы, заброшенные дома, лесные массивы и торговые центры; установили круг общения подростка и опросили местных жителей. Также в поисках помогали волонтеры.

Сегодня стало известно, что молодой человек может находиться в Самаре. Правоохранители проверили данную информацию. Она подтвердилась. Стражи порядка разыскали подростка и доставили в отдел полиции. Они провели с парнем профилактическую беседу, а потом передали сотрудникам центра.