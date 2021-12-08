Малому бизнесу облегчат процесс приватизации имущества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области облегчат процесс приватизации госимущества. Такой законопроект приняли во втором чтении депутаты регионального парламента на заседании 7 декабря 2021 года.

Одобренный законопроект предусматривает предоставление представителям малого и среднего бизнеса преимущественного права на приватизацию арендуемого госимущества. При этом они должны заплатить цену, установленную независимым оценщиком, однако могут обойтись без процедуры торгов.

Кроме того, закон предлагает разрешить приватизацию имущества, не включенного заранее в соответствующий прогнозный план. Такой план утверждается на год вперед. По мнению законодателей, это ограничивает для предпринимателей возможности воспользоваться правом на приватизацию.

Авторы законодательной инициативы пояснили, что подобные поправки уже успешно действуют в некоторых других регионах.

- Предлагаемые изменения будут способствовать сокращению административных барьеров при реализации предпринимателями права на приобретение имущества и повысит инвестиционную привлекательность региона, - убеждены авторы законопроекта.

Депутаты Самарской губернской думы приняли законопроект в двух чтениях.