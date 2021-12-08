В Самаре на новогодние праздники усилят меры безопасности

Пройти к новогодней елке можно будет только через металлодетектор и в маске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары состоялось заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили безопасность горожан на предстоящие новогодние праздники. Несмотря на то, что культурно-массовые мероприятия на Новый год проводиться в Самаре не будут, основными центрами притяжения в городе станут общественные пространства, где будут установлены новогодние елки и горки, залиты катки.

Так, помимо контроля соблюдения масочного режима и социальной дистанции в местах массового скопления людей, оперативные службы, ведомства и профильные министерства проведут обследование каждой площадки на предмет антитеррористической и пожарной безопасности.

Как сообщили в администрации Самары, на общественных площадках будут установлены системы освещения и видеонаблюдения, металлодетекторы, а также в новогодние праздники на постах будут дежурить сотрудники полиции.