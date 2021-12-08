В Самарской области проводят спецоперацию под кодовым названием «Елочка»

В хвойных лесах усилили патрулирование / Фото: Минлесхоз Самарской области

В Самарской области стартовала операция под кодовым названием «Елочка». Ее цель — не дать черным лесорубам погубить хвойные деревья. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона.

Правоохранители, лесники и сотрудники Минлесхоза проводят специальные рейды в лесах. Особое внимание они уделяют молодым хвойным деревьям. Именно их часто срубают, чтобы потом поставить дома на Новый год или продать. Также в проверках участвуют инспекторы ДПС. На стационарных постах ГИБДД они останавливают машины, в которых перевозят елки.

Напомним, за незаконную вырубку предусмотрена административная ответственность — штраф. За спил одного дерева физлицу придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицу — от 200 до 500 тысяч рублей. Если ущерб превысит 5 тысяч рублей, то это уже уголовное наказание.