Самарской областной станции переливания крови передали новые рециркуляторы

Новое оборудование помогает больницам в борьбе с коронавирусом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На Самарской станции переливания крови появятся новые рециркуляторы воздуха. Они должны сделать атмосферу там чище и безопаснее. Подарок медучреждению доставили представители местного регионального отделения СоюзМаш по поручению председателя комитета госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева.

— Мы продолжаем поддержку акции «Мы вместе» и оказываем помощь тем, кто в ней нуждается. Предприятия оборонно-промышленного комплекса всегда откликаются на наши просьбы и предоставляют медицинскую технику, которую производят в рамках диверсификации ОПК, — отметил Гутенев.

В этот раз на призыв откликнулись в АО «УКБП». Именно они передали медикам бактерицидные рециркуляторы воздуха, которые сегодня так нужны больницам.

Директор станции переливания крови Сергей Кузнецов подтвердил, что подарок нужный и своевременный. Он поможет усилить безопасность доноров и работников.