Миндзрав Самарской области прокомментировал ситуацию с отсутствием педиатров в поликлинике на Красной Глинке

Министерство здравоохранения Самарской области держит ситуацию на контроле. Фото: ГБУЗ СО "Самарская городская больница №7"

Жители поселка Красная Глинка пожаловались в Министерство здравоохранения Самарской области на отсутствие врачей-педиатров, которые совершают обход маленьких пациентов на дому. По их словам, врачи не приходят на дом к болеющим детям, а им предлагают самим прийти в поликлинику, причем записи на ближайшие дни к врачу нет.

Ранее ситуацию в поликлинике прокомментировала главный врач Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова. Она рассказала, что педиатры уволились по личным причинам, а в настоящее время отделом кадров активно ведется работа по привлечению врачей в поликлинику.

Ситуацию с кадровым дефицитом прокомментировали также и в региональном минздраве. По данным министерства, к оперативному решению вопроса по привлечению новых специалистов подключились руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Виталий Пономарев, главный педиатр региона Лилия Мазур, директор Института профессионального образования СамГМУ Светлана Палевская совместно с администрацией учреждения.

- По итогам проведённой работы уже 8 декабря на работу в отделение вышли 2 выпускницы педиатрического факультета медуниверситета, клинические ординаторы, в обязанности которых входит оказание помощи маленьких пациентам на дому, - сообщили «КП-Самара» в минздраве.

С сегодняшнего дня, 8 декабря 2021 года, в поликлинике врачи приступили к работе с маленькими пациентами. Администрация больницы продолжает постоянную работу по поиску необходимых специалистов для подразделений учреждения. Министерство здравоохранения Самарской области держит ситуацию на контроле.